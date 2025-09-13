ШОС назвала неприемлемым удар Израиля по Катару

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Шанхайская организация сотрудничества считает удар Израиля по территории Катара грубым нарушением устава ООН.

"Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) выражает глубокую озабоченность в связи с авиаударами Израиля по жилому району столицы Катара Дохи 9 сентября 2025 года и осуждает нарушение суверенитета Государства Катар", - говорится в заявлении ШОС, которое в субботу приводит пресс-служба организации.

"Данные действия являются неприемлемыми, грубо нарушают Устав ООН, а также основополагающие нормы и принципы международного права", - подчеркнули в ШОС.

Отмечается, что Шанхайская организация сотрудничества "последовательно выступает против применения силы и угрозы ее применения в международных отношениях, а также поддерживает деэскалацию ситуации на Ближнем Востоке политико-дипломатическими средствами".

"Государства-члены ШОС, строго следуя целям и принципам Устава ООН и Хартии ШОС, считают недопустимыми любые противоправные действия и подтверждают свою неизменную приверженность укреплению международного мира и безопасности", - говорится в заявлении.

9 сентября Израиль нанес удары по зданию, где находились представители руководства ХАМАС, традиционно базирующиеся в Дохе. В ХАМАС заявили, что все высокопоставленные члены руководства движения выжили после удара, но погибли шесть человек, среди которых сын Халиля аль-Хайя, - главного переговорщика ХАМАС.

Нетаньяху распространил заявление, в котором сравнил удары израильской армии по представителям ХАМАС в Дохе с действиями США после террористических атак 11 сентября 2001 года и призвал Катар "выдворить" членов политбюро организации или "предать их правосудию". "Если этого не произойдет, этим займемся мы", - заявил Нетаньяху.

МИД Катара осудил эти заявления. В четверг стало известно, что в связи с израильским ударом по Дохе 14 сентября в Катаре пройдет экстренный саммит арабских и исламских стран.