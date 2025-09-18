Молдавия обеспечила себя бесперебойными поставками газа на отопительный сезон

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Молдавия закупила практически весь необходимый на отопительный сезон объем природного газа, в ближайшее время начнутся закупки электроэнергии. Об этом сообщил глава правительства страны Дорин Речан на правительственном заседании в четверг.

"Обеспечена закупка более 90% необходимого природного газа на следующий сезон. Таким образом, на сегодняшний день мы уже обеспечены бесперебойными поставками природного газа", - сказал Речан, которого цитирует госагентство "Молдпрес".

Он уточнил, что госкомпания Energocom приобрела около 700 млн кубометров газа, что составляет свыше 90% от прогнозируемого потребления на 2025/2026 газовый год. При этом на отопительный период с октября 2025 года по март 2026 года включительно закуплено 96% от необходимого объёма. Закупки осуществлялись, в основном, по индексированной цене с использованием котировок TTF первого месяца (TTFFM) в рамках 54 аукциона, в которых приняли участие 13 компаний из Швейцарии, Австрии, Польши, Чехии, Румынии, Болгарии, Германии и Нидерландов. 26 аукционов были успешно завершены.

"Давайте также подготовимся к возможному сценарию, связанному с прекращением поставок природного газа на левый берег Днестра - у нас уже есть механизмы, у нас есть европейская финансовая помощь, мы знаем, что нужно делать", - заявил премьер.

Со ссылкой на агентство по материальным резервам он сообщил, что запасы угля полностью восполнены, запасы мазута пополняются с учетом имеющихся мощностей хранения.

В ходе совещания Речан отметил, что потребности в электроэнергии правобережья Днестра в отопительный период оцениваются в 2,8 млрд кВт.ч, из которых 1,02 млрд кВт.ч планируется произвести за счёт местных источников и 1,78 млрд кВт.ч импортировать. Ежегодные процедуры закупки электроэнергии планируется начать до 30 сентября, в настоящее время проводится предварительная квалификация участников тендера.

Глава правительства также подчеркнул важность запланированного до конца этого года ввода в эксплуатацию ЛЭП Вулканешты-Кишинёв, которая обеспечит возможность прямого импорта электроэнергии из Румынии.

Ранее сообщалось, что в конце прошлого года на фоне рисков прекращения газоснабжения парламент Молдавии ввел чрезвычайное положение в стране на 60 дней с 16 декабря 2024 года. После истечения 60-дневного срока режим ЧП в Молдавии продлен не был.

Власти Приднестровья вводили режим ЧП в экономике с 11 декабря 2024 года на 30 дней, в связи с "риском прекращения поставки российского газа", что и произошло 1 января 2025 года. После этого, режим ЧП продлевался 7 раз, ЧП действовало до 31 августа 2025 года.