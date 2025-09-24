В Польше создадут военно-морское командование НАТО на Балтике

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Польша приступила к созданию регионального военно-морского командования НАТО, сообщилапресс-служба Генерального штаба польских вооруженных сил.

"Польша начинает важный этап укрепления своей роли в Балтийском регионе. POLMARFOR (польские военно-морские силы) - это новое региональное военно-морское командование, которое будет создано в Польше и в 2028 году возьмет на себя ответственность за руководство морскими операциями НАТО на Балтике", - говорится в сообщении.

"С октября 2024 года Польша вместе с Германией и Швецией совместно командует операциями в Балтийском регионе на базе регионального командования CTF Baltic в Ростоке. POLMARFOR станет следующим шагом в построении регионального морского сотрудничества, укреплении безопасности и обороноспособности союзников в этом стратегически важном морском районе", - подчеркнули в Генштабе.