Президент Казахстана готов предоставить площадку для переговоров России и Украины

При этом посредником свою страну Касым-Жомарт Токаев не видит

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Казахстан выступает за начало прямых переговоров на высшем уровне между Украиной и Россией, готов предоставить для этого площадку, хотя не является посредником, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

"Мы за начало прямых переговоров на высшем уровне между Украиной и Россией, но нужна предварительная работа для достижения взаимопонимания. Не будучи посредником, Казахстан, тем не менее, если возникнет потребность, готов выступить с "добрыми услугами" как место переговоров и встреч на всех уровнях", - сказал он Tengrinews.

Он подчеркнул, что Казахстан в конфликте между Россией и Украиной "не является посредником и таковым себя не видит".

"На мой взгляд, обе стороны в состоянии вести диалог по всем спорным вопросам на двусторонней основе и на разных уровнях. Всегда считал и публично говорил, что "украинский кризис" в высшей степени сложный и упрощать его нельзя", - отметил президент Казахстана.

По его словам, с продолжением военных действий происходит наслоение множества вопросов: территориальных, исторических, национальных, языковых и политических.

"Да, территориальный вопрос сейчас самый главный и трудный, но его практическое решение за переговорным столом пока не просматривается из-за сопутствующих дискуссий на историческую тему, и здесь присутствует разброс самых разных мнений, в том числе неординарных и даже экзотических. Тем не менее, переговоры надо продолжать, об этом было сказано в моей речи в ООН", - сказал Токаев.

"Если будет желание лидеров России и Украины приехать в Казахстан, то мы предоставим все необходимые услуги для успешного обеспечения переговоров. Но главное: встречи на высшем уровне тщательно готовятся на экспертном уровне дипломатами и другими службами, это аксиома и азбука вместе взятые. Надеяться на практический результат в условиях продолжения военных действий без перемирия, с расхождениями по всем основным вопросам повестки дня - это, откровенно говоря, нереалистичный подход", - отметил он.