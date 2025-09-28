Что случилось этой ночью: воскресенье, 28 августа
Обстрел Белгорода, Трамп отправляет военных в Портленд, выборы в Молдавии
Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:
- Три человека, включая подростка, пострадали в результате обстрела Белгорода. Еще три мирных жителя ранены при атаке БПЛА в белгородском Шебекино.
- Трамп поручил отправить военных в Портленд для наведения порядка. Мэр заявил, что город не нуждается в федеральных силах
- После аварии восстановлено водоснабжение около 5 тыс. жителей Саратова. Ранее без воды осталось 15 многоэтажных домов.
- Трамп обвинил ФБР в провоцировании беспорядков 6 января 2021 года. Он заявил, что в толпе протестующих было 274 федеральных агента.
- В Молдавии пройдут выборы в парламент. Срок действия мандатов - 4 года.