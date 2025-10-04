Что случилось этой ночью: суббота, 4 октября

Трамп требует прекратить удары по Газе, Хамас выразил готовность обсуждать мирный план, муниципальные выборы в Грузии

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- ХАМАС выразил готовность обсуждать мирный план Трампа. Движение согласно отпустить заложников в обмен на отвод израильских войск.

- Трамп считает, что ХАМАС готов к урегулированию. Он заявил, что Израиль должен прекратить удары по Газе.

- ЦАХАЛ получил приказ прекратить операцию по захвату Газе. Об этом сообщило израильское армейское радио.

- В Грузии началось голосование на муниципальных выборах. Радикальная оппозиция готовит массовый митинг протеста

- Минобороны РФ сообщило о нейтрализации за ночь 117 украинских БПЛА. Большинство - 27, сбито над Брянской областью.