Что случилось этой ночью: четверг, 9 октября

Израиль и ХАМАС согласились на первую фазу мирного плана, "Газпром" и Казахстан подписали меморандум о строительстве газопровода, последствия атаки ВСУ на Волгоградскую область

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Власти Израиля и движение ХАМАС согласились на первую фазу предложенного США плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. ХАМАС вскоре освободит заложников, Израиль отведет войска на согласованные рубежи. Президент США Дональд Трамп назвал это "первым шагом к долговременному и прочному миру".

- Правительство Израиля в четверг проведет заседание для ратификации соглашения по прекращению конфликта, заявил премьер Биньямин Нетаньяху. Он выразил надежду, что все израильские заложники будут возвращены. По данным The Times of Israel, ХАМАС освободит всех оставшихся в живых заложников в субботу, 11 октября.

- Глава правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и первый заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр подписали меморандум о реализации проекта строительства нового магистрального газопровода из России в Казахстан.

- В результате атаки БПЛА по Котовскому району Волгоградской области произошли возгорания объектов ТЭК, повреждено здание котельной, сообщил глава региона Андрей Бочаров.

- Аэропорты Самары, Саратова и Волгограда в ночь на четверг приостанавливали работу. В период действия ограничений на запасной аэродром ушли два самолета, выполнявших рейсы в Самару.

- Уходящий отставку премьер-министр Франции Себастьен Лекорню в эфире France 2 допустил, что президент Эммануэль Макрон может назначить нового премьера в ближайшие два дня.