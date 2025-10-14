Поиск

Что случилось этой ночью: вторник, 14 октября

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Лидеры США, Катара, Египта и Турции подписали мирное соглашение по сектору Газа. "Все всегда говорили, что Третья мировая война начнется на Ближнем Востоке. Но теперь этого не произойдет", - сказал американский президент Дональд Трамп. Главы государств также подписали декларацию о решении будущих разногласий через дипломатию.

- Лунная ракета компании SpaceX совершила успешный тестовый полет. Разогнанный ракетой-носителем Super Heavy корабль Starship совершил один неполный виток вокруг Земли, который продлился немногим более часа, и мягко приводнился в Индийском океане к северо-западу от Австралии.

- Российские военные перехватили и уничтожили за ночь 40 беспилотников ВСУ над Белгородской, Воронежской, Нижегородской, Тамбовской, Курской областями, Крымом и Черным морем.

- Среда в Москве станет самым холодным днем на этой неделе, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В среду днем температура не поднимется выше плюс 5, в ночь на четверг ожидается до минус 2. Однако в пятницу и субботу днем потеплеет до плюс 11.

- Ключевской Вулкан на Камчатке выбросил столб пепла на высоту более 7 км. Шлейф пепла протянулся на 57 км на восток от вулкана.

