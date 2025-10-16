Национальное собрание Франции не смогло вынести недоверие правительству Лекорню

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Нижняя палата парламента Франции - Национальное собрание - проголосовала против инициированного ультралевой партией "Непокоренная Франция" вотума недоверия правительству премьера Себастьена Лекорню, сообщает в четверг телеканал BFMTV.

"За принятие вотума недоверия подан 271 голос. Нужное для принятия решения большинство не достигнуто. Вотум недоверия не принят", - объявила председатель Национального собрания Яэль Брон-Пиве после подсчета голосов.

Для отставки правительства необходимо минимум в 289 голосов.

Позже в четверг пройдет голосование еще по одному предложению по недоверию правительству - оно инициировано правой националистической партией "Национальное объединение" и партией "Союз правых за республику".

Вступивший на пост премьера бывший министр вооруженных сил Лекорню 5 октября объявил состав кабинета министров на замену правительства Франсуа Байру, ушедшего в отставку в начале сентября. В предложенном Лекорню составе фигурировало значительное число министров из прежнего правительства.

Сформированный Лекорню кабинет сразу же подвергся резкой критике оппозиции, пообещавшей новый вотум недоверия в Национальном собрании очередному правительству.

На следующий день премьер подал президенту Франции Эммануэлю Макрону прошение об отставке, которое президент принял, тем не менее поручив Лекорню провести консультации с политическими партиями относительно выхода из кризиса. А через несколько дней Макрон вновь назначил его премьером.