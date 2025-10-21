Аэропорт столицы Судана атаковали беспилотники

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Международный аэропорт Хартума рано утром 21 октября атаковали БПЛА, это случилось за день до того, как он должен был возобновить работу, сообщает Sudane Tribune со ссылкой на источники в силах безопасности.

Системы ПВО перехватили несколько беспилотников. Информацию о возможном уроне от налета издание не сообщает.

Местные жители рассказали газете, что слышали работу ПВО и взрывы, а затем заметили клубы дыма над территорией аэропорта.

Sudane Tribune отмечает, что в апреле 2023 года, когда начался конфликт между суданскими военными и Силами быстрого реагирования (СБР), в первые же часы боев аэропорт оказался под атаками СБР и получил серьезные повреждения. В мае 2025 года вооруженные силы Судана выбили СБР из Хартума и приступили в ремонту аэропорта. Он должен открыться 22 октября.

До этого международные рейсы принимал аэропорт в Порт-Судане, другие аэропорты также осуществляли международные перевозки в ограниченных масштабах.

Западные СМИ ранее отмечали, что после того, как суданские военные в значительной степени вытеснили СБР из центральных районов Судана, СБР сменили тактику: вместо наземных атак они принялись атаковать беспилотниками электростанции, плотины и другие объекты инфраструктуры. Налеты дронов стали причиной продолжительных блэкаутов на значительной части Судана; также пострадало и водоснабжение.

Конфликт в Судане между Вооруженными силами страны и СБР продолжается с 15 апреля 2023 года. Точное число погибших неизвестно. Более 14 млн человек покинули свои дома. В настоящее время военные контролируют север и восток Судана, включая Хартум; СБР - юг страны и почти весь Дарфур.