Директор Лувра попросила разместить в музее отделение полиции

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Директор-президент подвергшегося ограблению Лувра Лоранс де Кар в Сенате заявила, что слабые места системы охраны музея известны, а устаревшая инфраструктура не позволяет применять современное оборудование для обеспечения безопасности. Об этом сообщает BFMTV.

"Слабые места в нашей системе охраны периметра известны и выявлены", - сказала она.

Де Кар отметила важность незамедлительной "реализации генерального плана безопасности музея".

"У нас устарела инфраструктура, которая не позволяет использовать современное оборудование", - подчеркнула она.

Она поддерживает идею о размещении на территории музея отделения полиции.

Говоря об ограблении, Де Кар также отметила, что "берет на себя часть ответственности" за "этот ужасный провал". Она подтвердила, что подавала прошение об отставке министру культуры Рашиде Дати, однако та ее не приняла.

Утром в воскресенье 19 октября несколько грабителей проникли в галерею Аполлона, где хранились драгоценности императорской семьи и украли восемь экспонатов. Корону императрицы Евгении вскоре удалось найти поврежденной. Грабители скрылись, ограбление заняло семь минут. В галерею они проникли, разбив окно и открыв балконную дверь. На балкон второго этажа они поднялись на автоподъемнике. Сигнализация в музее сработала после того, как витрины были разбиты. Похитители уехали на скутерах.

