Поиск

Глава МИД Ирана призвал США отказаться от чрезмерных требований

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Аббас Аракчи заявил, что Тегеран не вернется за стол переговоров с США, пока те не перестанут предъявлять слишком много требований, сообщает агентство Tasnim.

Глава МИД напомнил, что переговоры с США приостановлены и с тех пор движения вперед не было из-за чрезмерных требований американской стороны". Он назвал подход Вашингтона "иррациональным".

В 2025 году состоялось несколько раундов непрямых переговоров между Ираном и США, посредником в которых выступал Оман. Однако 22 июня США нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране: в Фордо, Исфахане и Натанзе. Впоследствии президент США Дональд Трамп объявил перемирие, с которым согласились Иран и Израиль.

Иранские власти на протяжении многих лет заверяют, что их ядерная программа преследует исключительно мирные цели.

Санкции ООН в отношении Ирана, приостановленные в рамках СВПД от 2015 года, вновь вступили в силу 29 сентября по истечении 30 дней с момента запуска так называемого "механизма быстрого реагирования" в рамках резолюции 2231 СБ ООН, инициированного европейскими странами.

Санкции, среди прочего, включают в себя эмбарго на поставки Ирану оружия, досмотр грузов и ограничения на его ракетную программу, замораживание активов за рубежом.

Механизм был запущен, так как "евротройка" решила, что Иран нарушает прежние договоренности по ядерной программе.

Аббас Аракчи МИД Иран Дональд Трамп США СВПД
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: среда, 22 октября

Google разработала квантовый алгоритм, работающий в 13 тыс. раз быстрее алгоритма суперкомпьютеров

Google разработала квантовый алгоритм, работающий в 13 тыс. раз быстрее алгоритма суперкомпьютеров

Суд ЕС снял санкции с бизнесмена Михаила Гуцериева

Пашинян заявил, что Католикос всех армян лишен сана

Пашинян заявил, что Католикос всех армян лишен сана

Президент Сербии назвал терактом инцидент у здания парламента

Президент Сербии назвал терактом инцидент у здания парламента

Япония в сентябре сократила импорт СПГ на 5% и увеличила прием газа из РФ на 28%

Фицо допустил поддержку Словакией новых санкций против РФ при определенных условиях

Фицо допустил поддержку Словакией новых санкций против РФ при определенных условиях
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7411 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России108 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2471 материалов
Бюджет РФБюджет РФ65 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });