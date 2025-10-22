Глава МИД Ирана призвал США отказаться от чрезмерных требований

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Аббас Аракчи заявил, что Тегеран не вернется за стол переговоров с США, пока те не перестанут предъявлять слишком много требований, сообщает агентство Tasnim.

Глава МИД напомнил, что переговоры с США приостановлены и с тех пор движения вперед не было из-за чрезмерных требований американской стороны". Он назвал подход Вашингтона "иррациональным".

В 2025 году состоялось несколько раундов непрямых переговоров между Ираном и США, посредником в которых выступал Оман. Однако 22 июня США нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране: в Фордо, Исфахане и Натанзе. Впоследствии президент США Дональд Трамп объявил перемирие, с которым согласились Иран и Израиль.

Иранские власти на протяжении многих лет заверяют, что их ядерная программа преследует исключительно мирные цели.

Санкции ООН в отношении Ирана, приостановленные в рамках СВПД от 2015 года, вновь вступили в силу 29 сентября по истечении 30 дней с момента запуска так называемого "механизма быстрого реагирования" в рамках резолюции 2231 СБ ООН, инициированного европейскими странами.

Санкции, среди прочего, включают в себя эмбарго на поставки Ирану оружия, досмотр грузов и ограничения на его ракетную программу, замораживание активов за рубежом.

Механизм был запущен, так как "евротройка" решила, что Иран нарушает прежние договоренности по ядерной программе.