Испанские истребители Eurofighter примут участие в операции НАТО Eastern Sentry

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Испания направила истребители в Литву для участия в миссии НАТО Eastern Sentry ("Восточный страж"), сообщило испанское Минобороны.

"Тактический авиаотряд Vilkas ВВС Испании участвует в операции Eastern Sentry. В состав испанского отряда вошли два истребителя Eurofighter (C.16 согласно испанскому военному обозначению) из 11-го авиакрыла (Морон, Севилья) и самолет-заправщик A400M (TK.23) из 31-го авиакрыла (Сарагоса)", - говорится в пресс-релизе.

Испанские самолеты размещаются на авиабазе в Шяуляе, определенной для базирования сил, задействованных в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии.

Генсек НАТО Марк Рютте 12 сентября сообщил о начале операции Eastern Sentry на восточном фланге альянса. Целью операции заявлено "устранение конкретных угроз, связанных с использованием беспилотников". Об участии в Eastern Sentry заявили Великобритания, Дания, Германия, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Португалия, США, Франция, Чехия и Швеция.