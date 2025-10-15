США могут помочь партнерам по НАТО в сборе разведданных для операции Eastern Sentry

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - США могут оказать содействие союзникам по НАТО в сборе разведывательных данных для операции Eastern Sentry, сообщает Politico со ссылкой на источники.

Сотрудник Пентагона сказал изданию, что США, вероятно, помогут европейцам в сборе разведданных и координировании схемы Eastern Sentry.

Генсек НАТО Марк Рютте 12 сентября сообщил о начале операции Eastern Sentry на восточном фланге альянса. Целью операции заявлено "устранение конкретных угроз, связанных с использованием беспилотников". Об участии в Eastern Sentry заявили Великобритания, Дания, Германия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Португалия, США, Франция, Чехия и Швеция.