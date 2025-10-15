Поиск

США могут помочь партнерам по НАТО в сборе разведданных для операции Eastern Sentry

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - США могут оказать содействие союзникам по НАТО в сборе разведывательных данных для операции Eastern Sentry, сообщает Politico со ссылкой на источники.

Сотрудник Пентагона сказал изданию, что США, вероятно, помогут европейцам в сборе разведданных и координировании схемы Eastern Sentry.

Генсек НАТО Марк Рютте 12 сентября сообщил о начале операции Eastern Sentry на восточном фланге альянса. Целью операции заявлено "устранение конкретных угроз, связанных с использованием беспилотников". Об участии в Eastern Sentry заявили Великобритания, Дания, Германия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Португалия, США, Франция, Чехия и Швеция.

НАТО Пентагон США Eastern Sentry
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Журналисты сообщили о планах Уиткоффа покинуть администрацию Трампа

Сийярто заявил, что Венгрия до последнего будет сопротивляться отказу ЕС от энергоресурсов РФ

Что случилось этой ночью: среда, 15 октября

Индексы S&P 500 и Nasdaq во вторник снизились, Dow Jones вырос

Индексы S&P 500 и Nasdaq во вторник снизились, Dow Jones вырос
Обострение палестино-израильского конфликта

Нетаньяху призвал ХАМАС к разоружению

Трамп посмертно наградил Чарли Кирка президентской медалью

Трамп посмертно наградил Чарли Кирка президентской медалью

Президент Сирии в среду отправится в Москву

Президент Сирии в среду отправится в Москву
Военная операция на Украине

Трамп считает, что Россия не хочет завершения конфликта на Украине

Трамп считает, что Россия не хочет завершения конфликта на Украине

Трамп заявил, что США в случае необходимости сами разоружат движение ХАМАС

Что произошло за день: вторник, 14 октября

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7367 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2459 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России106 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске104 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });