Дания планирует купить у США истребители F-35 для защиты Гренландии от притязаний Трампа

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Власти Дании планируют выделить $8,5 млрд на закупку новых кораблей и самолетов на фоне угроз президента США Дональда Трампа установить контроль над Гренландией, сообщает в пятницу издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

"Дания планирует потратить $8,5 млрд на новые корабли и самолеты (...). Эти инвестиции нацелены на предотвращение угрозы президента Трампа захватить Гренландию", - пишет издание.

По словам официальных лиц в Дании, Копенгаген направит $4 млрд из этой суммы на "защиту Арктики, что включает закупку или лизинг двух новых арктических кораблей, ряда морских патрульных самолетов и беспилотников".

Отмечается, что остальная часть средств пойдет на закупку 16 новых истребителей F-35 у США.

Ранее в этом году президент США в обращении к Конгрессу заявил, что не намерен отказываться от территориальных притязаний на Гренландию. Он отметил, что США будут согласны принять остров в свой состав, если его народ изъявит такое желание. Вместе с тем Трамп не исключил вариант силового захвата острова. В Гренландии есть космическая база США "Питуффик".

Гренландия считается центральным звеном в обеспечении безопасности Арктики, стартовой точкой для морских путей через воды региона, территорией, где залегают редкоземельные металлы и другие ресурсы. Западные СМИ отмечают, что на острове есть запасы графита, меди, цинка, золота, алмазов, железной руды, титана, ванадия, урана, причем геологоразведочные работы проведены не в полной мере.

