Jerusalem Post сообщила о попытках Турции разместить радары в Сирии

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Турция в последние недели попыталась развернуть радары на территории Сирии, пишет The Jerusalem Post со ссылкой на два источника в западных разведках. Это происходит на фоне усиления конфронтации Турции и Израиля по поводу турецкого военного присутствия в Сирии.

Издание отмечает, что наличие радарных установок существенно ограничит свободу действий ВВС Израиля в сирийском воздушном пространстве, а также затруднит возможные будущие удары Израиля по Ирану, поскольку для их осуществления израильской авиации придется пересекать воздушное пространство Сирии.

Вскоре после конца правления президента Сирии Башара Асада Израиль наносил удары по базам в Сирии. В частности, Армия обороны Израиля атаковала базы ВВС, опасаясь, что Турция может установить там постоянное военное присутствие и разместить беспилотники.