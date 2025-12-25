Поиск

Jerusalem Post сообщила о попытках Турции разместить радары в Сирии

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Турция в последние недели попыталась развернуть радары на территории Сирии, пишет The Jerusalem Post со ссылкой на два источника в западных разведках. Это происходит на фоне усиления конфронтации Турции и Израиля по поводу турецкого военного присутствия в Сирии.

Издание отмечает, что наличие радарных установок существенно ограничит свободу действий ВВС Израиля в сирийском воздушном пространстве, а также затруднит возможные будущие удары Израиля по Ирану, поскольку для их осуществления израильской авиации придется пересекать воздушное пространство Сирии.

Вскоре после конца правления президента Сирии Башара Асада Израиль наносил удары по базам в Сирии. В частности, Армия обороны Израиля атаковала базы ВВС, опасаясь, что Турция может установить там постоянное военное присутствие и разместить беспилотники.

Турция Израиль Иран Сирия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Папа римский в Рождество призвал к решению всех конфликтов в мире

 Папа римский в Рождество призвал к решению всех конфликтов в мире

Число ламп праздничной иллюминации в Германии снизится второй год подряд

Что случилось этой ночью: четверг, 25 декабря

Ким Чен Ын ознакомился с ходом строительства атомной подлодки

Выручка аукционных домов Christie's и Sotheby's в 2025 г. выросла впервые за три года

 Выручка аукционных домов Christie's и Sotheby's в 2025 г. выросла впервые за три года

Камбоджа и Таиланд начали переговоры

 Камбоджа и Таиланд начали переговоры

Россия скоро продолжит контакты с США по украинскому урегулированию

 Россия скоро продолжит контакты с США по украинскому урегулированию
Хроники событий
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 419 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 7962 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 123 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 252 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2496 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });