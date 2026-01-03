Поиск

Вэнс заявил, что Трамп не раз предлагал урегулировать ситуацию с Венесуэлой с ясными требованиями

Как сказал вице-президент США, американский президент требовал возвращения контроля над нефтью и прекращения наркотрафика

Вице-президент США Джей Ди Вэнс
Фото: Tom Brenner-Pool/Getty Images

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что американский лидер Дональд Трамп был готов на переговоры по теме Венесуэлы, но настаивал, чтобы ее власти вернули контроль Вашингтону за нефтяными ресурсами.

"Трамп предлагал различные способы выйти из кризиса, однако при этом выражался ясно: наркотрафику нужно положить конец, а украденная нефть должна вернуться США", - написал он в субботу в соцсети X.

В миреТрамп сообщил, что Мадуро пойман и вывезен из ВенесуэлыТрамп сообщил, что Мадуро пойман и вывезен из ВенесуэлыЧитать подробнее

"Президент Венесуэлы Николас Мадуро - очередной, кто узнал: у президента Трампа слова не расходятся с делом", - добавил Вэнс.

Он также выразил восхищение действиями военных США по захвату Мадуро.

Трамп утром в субботу заявил, что американские военные провели атаку против Венесуэлы, сумели захватить и вывезти из страны Мадуро и его жену. Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль обещал инициировать созыв экстренного заседания СБ ООН в связи с атакой США.

The New York Times отмечает, что войска США в ходе рейда в Венесуэлу, похоже, не встретили существенного сопротивления со стороны ПВО и армии.

Венесуэла США Джей Ди Вэнс
