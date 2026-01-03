В МИД Франции назвали противоречащим международному праву захват Мадуро спецназом США

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Военная операция, приведшая к захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро, противоречит принципу неприменения силы, лежащему в основе международного права, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

"Франция вновь заявляет, что никакое долгосрочное политическое решение не может быть навязано извне, и что только суверенные народы определяют свое собственное будущее", - написал он в соцсети X в субботу вечером.

По его словам, нарушение этого принципа со стороны государств, на которые возложена основная ответственность за постоянное членство в Совете Безопасности ООН, "будет иметь серьезные последствия для глобальной безопасности, не щадя никого".

Барро заявил, что Франция не может с этим смириться, и вновь подтверждает свою приверженность Уставу ООН, "который должен и впредь направлять международные действия государств всегда и везде".

Ранее МИД России распространил заявление внешнеполитического ведомства РФ относительно места пребывания президента Венесуэлы Мадуро. "В связи с подтвержденными сведениями о нахождении Президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги в США решительно призываем американское руководство пересмотреть данную позицию и освободить законно избранного президента суверенной страны и его супругу", - говорится в заявлении.

Как заявил российский МИД, "подчеркиваем необходимость создания условий для решения любых имеющихся между США и Венесуэлой проблем путем диалога".