Папа римский призвал к защите суверенитета Венесуэлы и прав ее граждан

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Папа римский Лев XIV в воскресенье призвал предпринять усилия для нормализации обстановки в Венесуэле и помощи ее жителям, передает Vatican News.

"Благо любимого народа Венесуэлы должно быть важнее любых иных соображений, должно помочь нам преодолеть насилие, встать на путь справедливости и мира, защитить суверенитет страны, гарантировать верховенство закона, прописанного в конституции", - сказал понтифик на площади Святого Петра в Ватикане.

Он выразил беспокойство в связи с происходящим в Венесуэле и призвал уважать права граждан страны, в первую очередь защитить самые уязвимые группы населения, страдающие от экономических трудностей, трудиться ради стабильного и гармоничного будущего. Также папа римский предложил всем помолиться за благополучие народа Венесуэлы.

Днем ранее спецназ США захватил в Каракасе президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Затем его доставили в США, где ему предъявят обвинение в участии в наркоторговле.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон возьмет на себя руководство Венесуэлой, пока не сможет провести "безопасный" переход власти в этой стране.