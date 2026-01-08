Тбилиси выясняет, есть ли на борту танкера Marinera граждане Грузии

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Министерство иностранных дел Грузии сообщило, что пытается уточнить, были ли грузинские граждане в составе экипажа нефтяного танкера Marinera, задержанного 7 января вооруженными силами США в северной Атлантике.

"Министерство проводит соответствующую работу по уточнению информации, распространенной в открытых источниках, о наличии граждан Грузии среди экипажа танкера Marinera, задержанного США в Атлантическом океане 7 января 2026 года. На данном этапе министерство не получало никакой информации о задержании граждан Грузии", - говорится в сообщении.

По данным СМИ, на задержанном танкере Marinera в числе 28 членов экипажа были шестеро граждан Грузии, включая капитана танкера.

Следовавший под российским флагом танкер 7 января был задержан американской береговой охраной в Северной Атлантике. Европейское командование ВС США (EUCOM) подтвердило проведенную операцию по задержанию. По данным Mirror и Daily Mail, судно направляется в территориальные воды Великобритании.

Команда танкера Marinera предстанет в США перед федеральным судом, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт и уточнила, что танкер был захвачен в связи с нарушением американских санкций. Она назвала его судном "теневого флота Венесуэлы", которое под прежним названием Bella 1 якобы перевозило подсанкционную нефть. Генпрокурор США Пэм Бонди сообщила, что американский Минюст после захвата танкера Marinera отслеживает еще несколько судов.

Российский МИД 8 января выразил серьезную обеспокоенность в связи с осуществленной вооруженными силами США 7 января "незаконной силовой акцией" против танкера Marinera, получившего 24 декабря временное разрешение на плавание под госфлагом РФ. МИД потребовал от США "обеспечить гуманное и достойное обращение с находящимися на борту танкера в составе экипажа российскими гражданами, неукоснительно соблюдать их права и интересы, а также не препятствовать их скорейшему возвращению на Родину".