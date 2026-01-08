Поиск

Тбилиси выясняет, есть ли на борту танкера Marinera граждане Грузии

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Министерство иностранных дел Грузии сообщило, что пытается уточнить, были ли грузинские граждане в составе экипажа нефтяного танкера Marinera, задержанного 7 января вооруженными силами США в северной Атлантике.

"Министерство проводит соответствующую работу по уточнению информации, распространенной в открытых источниках, о наличии граждан Грузии среди экипажа танкера Marinera, задержанного США в Атлантическом океане 7 января 2026 года. На данном этапе министерство не получало никакой информации о задержании граждан Грузии", - говорится в сообщении.

По данным СМИ, на задержанном танкере Marinera в числе 28 членов экипажа были шестеро граждан Грузии, включая капитана танкера.

Следовавший под российским флагом танкер 7 января был задержан американской береговой охраной в Северной Атлантике. Европейское командование ВС США (EUCOM) подтвердило проведенную операцию по задержанию. По данным Mirror и Daily Mail, судно направляется в территориальные воды Великобритании.

Команда танкера Marinera предстанет в США перед федеральным судом, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт и уточнила, что танкер был захвачен в связи с нарушением американских санкций. Она назвала его судном "теневого флота Венесуэлы", которое под прежним названием Bella 1 якобы перевозило подсанкционную нефть. Генпрокурор США Пэм Бонди сообщила, что американский Минюст после захвата танкера Marinera отслеживает еще несколько судов.

Российский МИД 8 января выразил серьезную обеспокоенность в связи с осуществленной вооруженными силами США 7 января "незаконной силовой акцией" против танкера Marinera, получившего 24 декабря временное разрешение на плавание под госфлагом РФ. МИД потребовал от США "обеспечить гуманное и достойное обращение с находящимися на борту танкера в составе экипажа российскими гражданами, неукоснительно соблюдать их права и интересы, а также не препятствовать их скорейшему возвращению на Родину".

МИД США Грузия Великобритания Венесуэла Marinera
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Макрон поблагодарил французских дипломатов за возвращение Винатье на родину

В Брюсселе заявили о праве стран ЕС проводить инспекции российских судов

Баскетболиста Даниила Касаткина обменяли на француза Лорана Винатье

 Баскетболиста Даниила Касаткина обменяли на француза Лорана Винатье

Миссия Crew-11 может вернуться с МКС на Землю досрочно

Нефтекомпании США хотят "серьезных гарантий" для инвестирования в Венесуэлу

WSJ сообщила о планах США за счет Венесуэлы сбить цены на нефть до $50 за баррель

Трамп не знает, когда Венесуэла станет самостоятельной

Что случилось этой ночью: четверг, 8 января

Власти Венесуэлы сообщили о 100 погибших в результате военной операции США

 Власти Венесуэлы сообщили о 100 погибших в результате военной операции США

WSJ сообщила о долгосрочном плане США по контролю над венесуэльской нефтью
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8082 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 109 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2497 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });