Поиск

Главы МИД Дании и Гренландии 14 января посетят Вашингтон

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Главы МИД Дании и Гренландии Ларс Лекке Расмуссен и Вивиан Мотцфельдт 14 января проведут переговоры с госсекретарем США Марко Рубио в Вашингтоне, сообщил датский телеканал TV2 со ссылкой на расписание Госдепартамента США.

Отмечается, что в расписание еще могут быть внесены изменения.

Ранее CBS со ссылкой на осведомленные источники сообщал, что 14 января члены администрации США встретятся с датскими чиновниками для обсуждения Гренландии. Рубио говорил, что встретится представителями руководства Дании на этой неделе.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что остров Гренландия необходим США для оборонных целей. Трамп добавил, что "другие стороны должны решать сами, что военные действия в Венесуэле означают для проблемы Гренландии".

Гренландия считается центральным звеном в обеспечении безопасности Арктики, стартовой точкой для морских путей, территорией, где залегают редкоземельные металлы и другие ресурсы. Западные СМИ отмечают, что на острове есть запасы графита, меди, цинка, золота, алмазов, железной руды, титана, ванадия, урана, причем геологоразведочные работы проведены не в полной мере. В Гренландии есть космическая база США "Питуффик".

Госдепартамент Марко Рубио МИД США Гренландия Дания Ларс Лекке Расмуссен
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Иране проходят многотысячные акции в поддержку руководства страны

Финские пограничники разрешили задержанному сухогрузу Fitburg покинуть страну

Зеленский предложил Раде продлить военное положение и всеобщую мобилизацию

Более 20 россиян пострадали в столкновении катера с рыболовным судном в Таиланде

Глава МИД Ирана заявил, что за протестами стоят иностранные силы

Трамп пригрозил ExxonMobil не пустить компанию в Венесуэлу

 Трамп пригрозил ExxonMobil не пустить компанию в Венесуэлу

ЕЭК утвердила порог беспошлинного ввоза в 200 евро и пошлину 5% для товаров e-commerce

 ЕЭК утвердила порог беспошлинного ввоза в 200 евро и пошлину 5% для товаров e-commerce

Что случилось этой ночью: понедельник, 12 января

"Гамнет" стал обладателем "Золотого глобуса" как лучшая драма

 "Гамнет" стал обладателем "Золотого глобуса" как лучшая драма

Пол Томас Андерсон стал обладателем "Золотого глобуса" как лучший режиссёр

 Пол Томас Андерсон стал обладателем "Золотого глобуса" как лучший режиссёр
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8105 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 17 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 115 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2498 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });