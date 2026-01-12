Главы МИД Дании и Гренландии 14 января посетят Вашингтон

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Главы МИД Дании и Гренландии Ларс Лекке Расмуссен и Вивиан Мотцфельдт 14 января проведут переговоры с госсекретарем США Марко Рубио в Вашингтоне, сообщил датский телеканал TV2 со ссылкой на расписание Госдепартамента США.

Отмечается, что в расписание еще могут быть внесены изменения.

Ранее CBS со ссылкой на осведомленные источники сообщал, что 14 января члены администрации США встретятся с датскими чиновниками для обсуждения Гренландии. Рубио говорил, что встретится представителями руководства Дании на этой неделе.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что остров Гренландия необходим США для оборонных целей. Трамп добавил, что "другие стороны должны решать сами, что военные действия в Венесуэле означают для проблемы Гренландии".

Гренландия считается центральным звеном в обеспечении безопасности Арктики, стартовой точкой для морских путей, территорией, где залегают редкоземельные металлы и другие ресурсы. Западные СМИ отмечают, что на острове есть запасы графита, меди, цинка, золота, алмазов, железной руды, титана, ванадия, урана, причем геологоразведочные работы проведены не в полной мере. В Гренландии есть космическая база США "Питуффик".