Франция откроет консульство в Гренландии

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Французское консульство в Гренландии, самоуправляемой территории Дании, откроется 6 февраля, объявил в эфире RTL глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.

Он назвал этот шаг "политическим сигналом, который свидетельствует о стремлении усилить присутствие в Гренландии".

Барро настаивает на необходимости поддерживать Данию и считает, что американский "шантаж должен прекратиться".

Ранее в январе президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон получит контроль над Гренландией тем или иным способом. "Если удастся сделать это по-хорошему, то отлично. А если нет, то значит мы сделаем это более жестким способом", - сказал он.