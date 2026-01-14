WP указала на нехватку военных ресурсов у США для операции против Ирана

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - В Вашингтоне осознают, что в настоящее время у США нет достаточных ресурсов, чтобы вести полноценную военную операцию в Иране, сообщает в среду The Washington Post (WP).

"В настоящее время у администрации просто нет ресурсов в регионе, чтобы нанести полноценный силовой удар, не рискуя получить ответ", - цитирует издание источника, приближенного к администрации президента США.

По его словам, США "пришлось вывести значительную часть средств из Центрального командования (CENTCOM), чтобы поддержать Венесуэлу".

Издание напоминает, что в июне американский авианосец "Джеральд Форд" покинул порт приписки в Норфолке, чтобы направиться в Средиземное море для поддержки Израиля, а в ноябре был перенаправлен в Карибский бассейн, где и остается. Еще два авианосца находятся в настоящее время в Индо-Тихоокеанском регионе. Авианосец "Джордж Вашингтон" стоит в порту в Японии, а "Авраам Линкольн" находится в Южно-Китайском море, пишет газета со ссылкой на неназванного чиновника.

Кроме того, отмечает издание, многие представители Белого дома выступают против силовой операции в отношении Ирана. "Аргументы против удара включают опасность случайности или провала (...), а также возможность того, что падение иранского правительства может привести к более воинственному режиму или еще одному несостоявшемуся государству на Ближнем Востоке", - отмечает газета со ссылкой на источники, близкие к Белому дому.