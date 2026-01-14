Турция ведет диалог с США и Ираном с целью снизить напряженность между ними

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Турецкие власти находятся в контакте и с США, и с Ираном для того, чтобы содействовать решению кризиса между Вашингтоном и Тегераном, сообщает в среду Daily Sabah со ссылкой на источники.

"Турецкие дипломатические источники заявили в среду, что Анкара связывалась с обеими странами с целью добиться деэскалации ситуации", - информирует издание.

В частности, собеседники в МИД Турции сообщили, что глава ведомства Хакан Фидан дважды за два дня общался по телефону со своим иранским коллегой Аббасом Аракчи и призывал вести переговоры для решения разногласий.

В данный момент Фидан находится в ОАЭ; как уточняет Daily Sabah, Иран ранее обращался к Абу-Даби для содействия в снижении напряженности с Вашингтоном.

Между тем источник CNN также подтвердил контакты Анкары с Вашингтоном и Тегераном. Однако источник отметил медленную скорость переговоров и резюмировал, что уже может быть "слишком поздно".

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил принять жесткие меры против Ирана в ответ на действия властей по подавлению масштабных беспорядков. При этом американские СМИ отмечают, что Трамп, по их данным, еще не принял решение о том, на какие именно меры он готов пойти.

В среду министр обороны Ирана Азиз Нафизаде заявил, что Тегеран нанесет удары по американским базам на Ближнем Востоке, если США решат вновь атаковать территорию Ирана. Он пояснил, что целью иранских ударов на Ближнем Востоке могут стать базы как США, так и некоторых их союзников.