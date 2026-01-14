Поиск

Турция ведет диалог с США и Ираном с целью снизить напряженность между ними

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Турецкие власти находятся в контакте и с США, и с Ираном для того, чтобы содействовать решению кризиса между Вашингтоном и Тегераном, сообщает в среду Daily Sabah со ссылкой на источники.

"Турецкие дипломатические источники заявили в среду, что Анкара связывалась с обеими странами с целью добиться деэскалации ситуации", - информирует издание.

В частности, собеседники в МИД Турции сообщили, что глава ведомства Хакан Фидан дважды за два дня общался по телефону со своим иранским коллегой Аббасом Аракчи и призывал вести переговоры для решения разногласий.

В данный момент Фидан находится в ОАЭ; как уточняет Daily Sabah, Иран ранее обращался к Абу-Даби для содействия в снижении напряженности с Вашингтоном.

Между тем источник CNN также подтвердил контакты Анкары с Вашингтоном и Тегераном. Однако источник отметил медленную скорость переговоров и резюмировал, что уже может быть "слишком поздно".

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил принять жесткие меры против Ирана в ответ на действия властей по подавлению масштабных беспорядков. При этом американские СМИ отмечают, что Трамп, по их данным, еще не принял решение о том, на какие именно меры он готов пойти.

В среду министр обороны Ирана Азиз Нафизаде заявил, что Тегеран нанесет удары по американским базам на Ближнем Востоке, если США решат вновь атаковать территорию Ирана. Он пояснил, что целью иранских ударов на Ближнем Востоке могут стать базы как США, так и некоторых их союзников.

США Турция ОАЭ Иран
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Дания направляет в Гренландию передовые военные подразделения

 Дания направляет в Гренландию передовые военные подразделения

Запасы нефти в США неожиданно выросли на 3,39 млн баррелей

США приостановят оформление виз для граждан 75 стран, включая Россию

 США приостановят оформление виз для граждан 75 стран, включая Россию

Россияне столкнулись с отказами во въезде в Румынию из-за пятилетних паспортов

 Россияне столкнулись с отказами во въезде в Румынию из-за пятилетних паспортов

Вашингтон разрешил поставки в Китай ИИ-чипов Nvidia H200 с рядом условий

 Вашингтон разрешил поставки в Китай ИИ-чипов Nvidia H200 с рядом условий

ЕК предложила потратить две трети кредита в 90 млрд евро для Киева на военные нужды

В Финляндии планируют запретить детям до 15 лет пользоваться соцсетями

 В Финляндии планируют запретить детям до 15 лет пользоваться соцсетями

Юлию Тимошенко заподозрили в попытке подкупа украинских депутатов
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8132 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2499 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 125 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 32 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 12 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 117 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 421 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });