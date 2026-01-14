Поиск

Трамп требует от НАТО повлиять на Данию для пресечения активности России и Китая в Арктике

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп призвал НАТО повлиять на Данию, чтобы та предотвратила распространение активности России и Китая в регионе Гренландии и Арктики в целом.

"НАТО, скажите Дании, чтобы они (Россия и Китай - ИФ) убрались оттуда, сейчас же! Две собачьих упряжки не смогут сделать этого! Могут только США!!!", - написал он в Truth Social.

Таким образом Трамп отреагировал на доклад датской разведки за 2025 год, в котором, в частности, говорится о возросшей военной активности России и Китая в арктическом регионе, и вокруг Гренландии в частности. Сообщение об этом докладе подлинковано к посту президента.

О том, что оборона Гренландии состоит "из двух собачьих упряжек", Трамп заявил журналистам на борту самолета по пути из Флориды в Вашингтон после выходных. Он тогда добавил, что если США не "возьмут" Гренландию, то это сделают Россия или Китай.

