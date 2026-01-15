Поиск

Датский министр заявил, что вторжение США в Гренландию станет концом НАТО

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Вторжение США в Гренландию положит конец Североатлантическому Альянсу, заявил министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен в интервью телеканалу Fox News.

"По крайней мере, я надеюсь, что этого не произойдет, это означало бы конец НАТО", - сказал Расмуссен.

Он отметил, что за последние 20 лет Дания не получала от США никаких военных запросов об усилении присутствия в Гренландии.

"Мы все принадлежим к НАТО, и мы считаем, что наш путь вперед должен заключаться в том, чтобы мы, знаете ли, объединили силы", - заявил министр.

По его словам, Дания по-прежнему открыта для того, чтобы развеять опасения президента США Дональда Трампа насчет безопасности, связанные с присутствием Китая и России за Полярным кругом, но не за счет "территориальной целостности Королевства Дания и права гренландского народа на самоопределение".

Ранее Трамп заявлял, что остров Гренландия необходим США для оборонных целей. Американский лидер также призывал НАТО повлиять на Данию, чтобы та предотвратила наращивание присутствия РФ и КНР в регионе Гренландии и Арктики в целом.

"НАТО, скажите Дании, чтобы они (Россия и Китай - "ИФ") убрались оттуда, сейчас же! Две собачьих упряжки не смогут сделать этого! Могут только США!!!", - написал он накануне в соцсети Х.

Таким образом Трамп отреагировал на доклад датской разведки за 2025 год, в котором, в частности, говорится о возросшей военной активности России и Китая в арктическом регионе, и вокруг Гренландии в частности.

Дания Гренландия США НАТО
