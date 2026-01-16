Майк Уолтц заявил, что США рассматривают все варианты относительно Ирана

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Все варианты действий относительно ситуации в Иране остаются на рассмотрении Вашингтона, заявил постоянный представитель США при ООН Майкл Уолтц.

"Президент Трамп - человек действия. Это не бесконечные разговоры, которые мы наблюдаем в Организации Объединенных Наций. Он ясно дал понять, что рассматриваются все варианты, чтобы остановить бойню, и никто не должен знать это лучше, чем руководство иранского режима", - сказал Уолтц в пятницу в ходе заседания СБ ООН.

Постпред США добавил, что иранские власти несут полную ответственность за "экономические страдания иранского народа и подавление его свободы".

По его словам, они будут привлечены к ответственности.

Зампостпреда Ирана при ООН Голямхосейн Дарзи в свою очередь обвинил США в прямом участии в дестабилизации ситуации в Исламской республике.

"Соединенные Штаты пытаются изобразить себя другом иранского народа, одновременно закладывая основу для политической дестабилизации и военного вмешательства под так называемым "гуманитарным" предлогом", - заявил Дарзи.

Он добавил, что Тегеран даст соразмерный ответ на "любой акт агрессии" со стороны Вашингтона.