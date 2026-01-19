Поиск

Трамп посоветовал Европе сосредоточиться на украинском конфликте, а не на Гренландии

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Европейским странам следует сосредоточить свое внимание на урегулировании конфликта между Россией и Украиной, а не на Гренландии, заявил NBC News президент США Дональд Трамп.

"Европе нужно сфокусироваться на войне между Россией и Украиной (...). Это то, на чем Европа должна сосредоточиться, а не на Гренландии", - сказал он.

На вопрос о том, готов ли Трамп реализовать свои планы о дополнительных пошлинах против европейских стран в случае отсутствия соглашения по Гренландии, президент США отметил, что "100% да". При этом он не стал говорить, будет ли он применять силу для присоединения Гренландии.

Президент США ранее заявил, что введет с февраля пошлины для стран Европы, которые будут против присоединения Гренландии к США. Он также выразил недовольство тем, что некоторые страны стали перебрасывать силы в Гренландию "непонятно зачем".

Трамп неоднократно заявлял, что намерен добиваться присоединения Гренландии к США, так как считает это важным для нацбезопасности. При этом власти контролирующей Гренландию Дании заявляют, что не намерены уступать этот остров. Власти самой Гренландии также заверяли, что возможность стать частью США их не интересует.

