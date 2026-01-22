Поиск

В четверг в Давосе пройдет церемония официального утверждения Совета мира

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп и представители стран-участниц в ходе торжественной церемонии подпишут устав Совета мира по Газе утром в четверг в Давосе.

По словам Трампа, не менее 59 стран выразили желание принять участие в работе Совета. В частности, о намерении присоединиться к нему уже заявили Аргентина, Белоруссия, Венгрия, Израиль и ряд мусульманских стран.

При этом некоторые страны уже успели отказаться от приглашения, ими стали Франция, Дания, Норвегия и Швеция.

Создание Совета мира было частью предложенного Трампом плана по завершению конфликта в секторе Газа. О его формировании объявили в январе 2026 года.

Около 60 лидеров стран по всему миру получили приглашения в Совет мира, некоторые в качестве членов-основателей. Среди лидеров, получивших такие приглашения, в частности, числятся главы России, Италии, Бразилии, Индии, Турции и других. Первым председателем Совета стал Трамп.

Частью Совета также являются исполнительный комитет Совета мира и исполнительный совет по сектору Газа. В оба органа, помимо прочих, входят госсекретарь США Марко Рубио, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр и спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

Также под руководством Совета будет действовать Палестинский национальный комитет по управлению сектором Газа, которому поручено управлять анклавом. Комитет возглавил бывший вице-премьер Палестинской национальной администрации Али Шаат.

