Рютте заявил, что не обсуждал контроль США над Гренландией на встрече с Трампом

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что не обсуждал возможный контроль Вашингтона над Гренландией на встрече с президентом США Дональдом Трампом, а главной темой дискуссии стала безопасность в арктическом регионе.

"Этот вопрос больше не поднимался в моем разговоре с Трампом", - сказал Рютте в интервью телеканалу Fox News.

По его словам, их разговор был посвящен безопасности в Арктике.

"Он (Трамп- ИФ) очень сосредоточен на том, что нам нужно сделать, чтобы убедиться, что этот огромный арктический регион, где в настоящее время происходят перемены, где китайцы и русские проявляют все большую активность, как мы можем защитить его. Это действительно было в центре наших дискуссий", - заявил генсек НАТО.

Рютте признал, что "предстоит проделать большую работу", чтобы убедиться, что НАТО располагает "всем необходимым на суше, море и в воздухе" для защиты региона.

"Мы согласились с тем, что он (Трамп - ИФ) прав, и он прав в том, что мы должны коллективно защищать арктические регионы", - отметил генсек североатлантического альянса.

Ранее Марк Рютте предложил компромисс по Гренландии, согласно которому Дания предоставит США суверенитет над небольшими участками земли острова для строительства военных баз.

