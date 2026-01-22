Поиск

Соглашение по Гренландии не предусматривает потерю островом суверенитета

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Обсуждаемое соглашение по Гренландии не подразумевает передачи США суверенитета над островом, однако разрешает размещение там системы ПРО "Золотой купол", сообщает в четверг портал Axios со ссылкой на источники.

Уточняется, что план включает обновление соглашения США и Дании 1951 года, которое позволило Вашингтону строить военные базы на острове.

Согласно публикации, предложенное соглашение не включает передачу Вашингтону полного суверенитета над Гренландией.

Инициатива также подразумевает размещение американской системы ПРО "Золотой купол" в Гренландии.

Кроме того, по словам источников портала, план "включает разделы об усилении безопасности в Гренландии и деятельности НАТО в Арктике", а также о "дополнительных работах по сырьевым ресурсам".

По данным Axios, ожидается, что в ближайшие недели США начнут переговоры на высоком уровне с Данией и Гренландией по поводу потенциального соглашения.

В миреРютте заявил, что не обсуждал контроль США над Гренландией на встрече с ТрампомЧитать подробнее

Ранее представитель Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что детали соглашения по Гренландии, о котором объявил президент США Дональд Трамп, должны быть окончательно проработаны всеми участвующими сторонами, после этого они будут опубликованы.

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CNBC заявил, что Соединенные Штаты и европейские союзники будут совместно работать над проектом "Золотой купол" и правами на добычу полезных ископаемых в Гренландии в рамках соглашения, обсуждаемого им с генсеком НАТО Марком Рютте.

"У нас есть концепция сделки. Я думаю, что это будет очень выгодная сделка для Соединенных Штатов, а также для них самих (стран ЕС - ИФ)", - отметил Трамп.

НАТО ЕС Дональд Трамп США Гренландия Марк Рютте
