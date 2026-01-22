В окружении Трампа опасаются последствий его резкой риторики по поводу Гренландии

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Резкая риторика президента США Дональда Трампа по поводу Гренландии может негативно отразиться на достижении договоренностей с Данией о взаимодействии на острове, опасаются в его окружении, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

По ее данным, опасения о том, что резкая риторика Трампа усложнила достижение сделки с Данией, в частном порядке высказывали некоторые советники президента. В последние дни чиновники администрации США обсуждали компромиссные предложения, на основании которых, в частности, США был бы предоставлен доступ к полезным ископаемым и местам для военных баз на острове.

"Агрессивная позиция Трампа заставила европейских чиновников сесть за стол переговоров после того, как они в течение месяцев отказывались потворствовать кампании президента по взятию Гренландии под контроль", - цитирует газета американских чиновников.

В Евросоюзе же считают, что сохранение единого фронта оппозиции могло бы помочь убедить Трампа заключить сделку, которая не включала бы приобретение территории, сообщает WSJ.

На форуме в Давосе президент США заявил, что отказался от плана по введению пошлин в отношении ряда стран Европы, так как смог согласовать с генсеком НАТО Марком Рютте базу для дальнейших переговоров по теме Гренландии. Он пообещал не применять силу для установления контроля над Гренландией. Однако глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил, что США все еще представляют угрозу для Гренландии.

Axios со ссылкой на источники сообщал, что обсуждаемое соглашение по Гренландии не подразумевает передачи США суверенитета над островом, однако разрешает размещение там системы ПРО "Золотой купол". Уточняется, что план включает обновление соглашения США и Дании от 1951 года, которое позволило Вашингтону строить военные базы на острове. Предложенное соглашение не включает передачу Вашингтону полного суверенитета над Гренландией.

Кроме того, по словам источников Axios, план "включает разделы об усилении безопасности в Гренландии и деятельности НАТО в Арктике", а также о "дополнительных работах по сырьевым ресурсам". Ожидается, что в ближайшие недели США начнут переговоры на высоком уровне с Данией и Гренландией по поводу потенциального соглашения.

Представитель Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что детали соглашения по Гренландии, о котором объявил президент США Дональд Трамп, должны быть окончательно проработаны всеми участвующими сторонами, после этого их опубликуют.