В Белом доме еще не определились с конечной целью политики в отношении Ирана

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Администрация президента США Дональда Трампа пока что не имеет четкого представления, к чему должна привести ее политика в отношении Ирана. Об этом сообщает в пятницу Al Arabiya со ссылкой на неназванных представителей американских властей.

"По словам официальных лиц, администрации Трампа еще предстоит решить, каков будет итог политики США по отношению к Ирану, даже сейчас, когда американские военные серьезно нарастили свое присутствие на Ближнем Востоке", - передает телеканал.

По словам его собеседников, прения внутри администрации продолжаются, однако лица, определяющие политический курс, пока не поставили четких задач. Из-за этого чиновники просматривают целый набор действий, и выбор ни одного из них не кажется неизбежным.

При этом, пояснили источники, Трамп может принять решение в последний момент.

Они отметили, что ранее власти США уже направляли в регион авианосные ударные группы, но наносить удары по Ирану не собирались. Однако, добавили собеседники, обстоятельства теперь изменились, особенно после американских ударов по иранским ядерным объектам в июне 2025 года.

В среду президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные готовы нанести более сокрушительный удар по Ирану, чем летом прошлого года, если Тегеран не договорится с Вашингтоном по ядерной программе. Госсекретарь США Марко Рубио не исключил, что Вашингтон может нанести превентивный удар по Ирану.

В Иране заявили о готовности ответить на любые действия со стороны США. В частности, в Корпусе стражей исламской революции подчеркнули, что у ВС Ирана есть планы действий на случай любых конфликтных сценариев. В пятницу глава иранского МИД Аббас Аракчи сказал, что Тегеран готов провести переговоры с США, но только в том случае, если эти контакты будут содержательными.