Поиск

В Белом доме еще не определились с конечной целью политики в отношении Ирана

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Администрация президента США Дональда Трампа пока что не имеет четкого представления, к чему должна привести ее политика в отношении Ирана. Об этом сообщает в пятницу Al Arabiya со ссылкой на неназванных представителей американских властей.

"По словам официальных лиц, администрации Трампа еще предстоит решить, каков будет итог политики США по отношению к Ирану, даже сейчас, когда американские военные серьезно нарастили свое присутствие на Ближнем Востоке", - передает телеканал.

В миреCNN утверждает, что Трамп рассматривает новый удар по ИрануЧитать подробнее

По словам его собеседников, прения внутри администрации продолжаются, однако лица, определяющие политический курс, пока не поставили четких задач. Из-за этого чиновники просматривают целый набор действий, и выбор ни одного из них не кажется неизбежным.

При этом, пояснили источники, Трамп может принять решение в последний момент.

Они отметили, что ранее власти США уже направляли в регион авианосные ударные группы, но наносить удары по Ирану не собирались. Однако, добавили собеседники, обстоятельства теперь изменились, особенно после американских ударов по иранским ядерным объектам в июне 2025 года.

В среду президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные готовы нанести более сокрушительный удар по Ирану, чем летом прошлого года, если Тегеран не договорится с Вашингтоном по ядерной программе. Госсекретарь США Марко Рубио не исключил, что Вашингтон может нанести превентивный удар по Ирану.

В Иране заявили о готовности ответить на любые действия со стороны США. В частности, в Корпусе стражей исламской революции подчеркнули, что у ВС Ирана есть планы действий на случай любых конфликтных сценариев. В пятницу глава иранского МИД Аббас Аракчи сказал, что Тегеран готов провести переговоры с США, но только в том случае, если эти контакты будут содержательными.

США Иран
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В ЕС предложили вместо "потолка цен" на нефть РФ запретить ее перевозку морем

Что произошло за день: пятница, 30 января

Дальний беспилотник ВМС США провел патрулирование к югу от Ирана

Самолеты авианосца США Abraham Lincoln проводят тренировочные полеты к югу от Ирана

 Самолеты авианосца США Abraham Lincoln проводят тренировочные полеты к югу от Ирана

Власти США приобретают склады для создания крупных центров содержания нелегалов

Трамп выдвинул Кевина Уорша на пост главы Федрезерва

 Трамп выдвинул Кевина Уорша на пост главы Федрезерва

Группировка ВМС США на Ближнем Востоке увеличилась до 11 кораблей

 Группировка ВМС США на Ближнем Востоке увеличилась до 11 кораблей

Число жертв снежной бури в США выросло до 85 человек

 Число жертв снежной бури в США выросло до 85 человек

Brent подешевела до $69,74 за баррель

Что случилось этой ночью: пятница, 30 января
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8277 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 65 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 132 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 460 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2510 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 424 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });