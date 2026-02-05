Поиск

Глава МИД Ирана направился в Оман на переговоры с США

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи отправился в оманскую столицу, чтобы принять участие в переговорах с США, передает в четверг иранский телеканал "Пресс ТВ".

"Представитель МИД Ирана заявил, что глава МИД Ирана и его команда переговорщиков направляются в Маскат для запланированных на пятницу переговоров по ядерной программе с США", - говорится в сообщении телеканала.

Ранее ближневосточные СМИ писали, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф прибыл в столицу Омана.

Трамп ранее пригрозил, что США будут готовы пойти на жесткие меры против Ирана, если эта страна попытается воссоздать свою ядерную программу.

Портал Axios сообщал в среду со ссылкой на источники, что переговоры Вашингтона и Тегерана по иранской ядерной программе состоятся благодаря тому, что несколько лидеров арабских стран убедили Трампа не отменять их, при этом в США настроены скептически.

Тегеран и Вашингтон уже провели пять раундов переговоров. Шестой раунд пока не состоялся, поскольку в июне 2025 года Израиль, а затем и США нанесли удары по Ирану.

Хроника 02 января – 05 февраля 2026 года Протесты в Иране
Иран США Аббас Аракчи
