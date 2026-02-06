В ЕК ждут появления условий, необходимых для контактов с президентом Путиным

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - В определенный момент Евросоюз будет должен установить контакт с президентом России Владимиром Путиным, но для этого нужны необходимые условия, заявила на брифинге пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пинью.

"Нам хотелось бы, чтобы это произошло как можно раньше, если для этого будут необходимые условия", - сказала она.

По ее словам, проблема в том, что в данный момент в ЕС сигналов о таких условиях не наблюдают, "а это тоже то, что надо принимать во внимание, когда мы говорим о прямых переговорах с президентом Путиным".

Отвечая на вопрос об отношении Брюсселя к инициативе президента Франции Эммануэля Макрона провести в ближайшее время разговор с президентом России, Пинью отметила, что в последнее время позиция некоторых стран ЕС относительно контактов с Россией меняется и некоторые страны-участницы готовы к такой возможности.

"Посмотрим, к чему придем и особенно, станет ли это (подобные инициативы - ИФ) чем-то более многочисленным и будет ли большинство лидеров союза выступать за такой подход, - сказала представитель ЕК. - Я сейчас не могу сообщить вам большего, но, действительно, мы наблюдаем перемену в позиции некоторых стран-участниц".