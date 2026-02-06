Поиск

В ЕК ждут появления условий, необходимых для контактов с президентом Путиным

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - В определенный момент Евросоюз будет должен установить контакт с президентом России Владимиром Путиным, но для этого нужны необходимые условия, заявила на брифинге пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пинью.

"Нам хотелось бы, чтобы это произошло как можно раньше, если для этого будут необходимые условия", - сказала она.

По ее словам, проблема в том, что в данный момент в ЕС сигналов о таких условиях не наблюдают, "а это тоже то, что надо принимать во внимание, когда мы говорим о прямых переговорах с президентом Путиным".

Отвечая на вопрос об отношении Брюсселя к инициативе президента Франции Эммануэля Макрона провести в ближайшее время разговор с президентом России, Пинью отметила, что в последнее время позиция некоторых стран ЕС относительно контактов с Россией меняется и некоторые страны-участницы готовы к такой возможности.

"Посмотрим, к чему придем и особенно, станет ли это (подобные инициативы - ИФ) чем-то более многочисленным и будет ли большинство лидеров союза выступать за такой подход, - сказала представитель ЕК. - Я сейчас не могу сообщить вам большего, но, действительно, мы наблюдаем перемену в позиции некоторых стран-участниц".

Евросоюз Франция Еврокомиссия Эммануэль Макрон Владимир Путин Паула Пинью
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

США и Иран договорились продолжить обсуждение спорных вопросов

В Исламабаде при взрыве в шиитской мечети погиб 31 человек

Париж высказался в поддержку контроля над стратегическими вооружениями

Россия в 2026 году поставит на экспорт истребители пятого поколения Су-57

 Россия в 2026 году поставит на экспорт истребители пятого поколения Су-57

В "Рособоронэкспорте" сообщили, что портфель заказов компании превышает $60 млрд

Португалия оценила прямой ущерб от урагана "Кристин" в 4 млрд евро

 Португалия оценила прямой ущерб от урагана "Кристин" в 4 млрд евро

Пекин призвал Вашингтон возобновить диалог с Москвой о стратегической стабильности

Планы США в Латинской Америке: Куба следующая?

 Планы США в Латинской Америке: Куба следующая?

США изучают варианты создания переходного правительства для Ирана

 США изучают варианты создания переходного правительства для Ирана

Что случилось этой ночью: пятница, 6 февраля
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8341 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 266 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 130 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2511 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 426 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });