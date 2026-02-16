Поиск

Аракчи встретится с главой МАГАТЭ и главой МИД Омана

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Глава МИД Ирана Аббас Аракчи 16 февраля проведет переговоры с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси и министром иностранных дел Омана Бадром аль-Бусаиди.

"Вместе с экспертами в ядерной сфере в понедельник я встречусь с Рафаэлем Гросси для детального технического обсуждения", - написал он в соцсети Х и добавил, что проведет встречу с главой МИД Омана "накануне дипломатических контактов с США во вторник".

Оман выступает посредником на переговорах Ирана и США по иранской ядерной программе.

"Я в Женеве с реальными идеями для достижения справедливого и равноправного соглашения. Чего нет на повестке: капитуляции под угрозами", - подчеркнул Аракчи.

Ранее замглавы МИД Ирана Маджид Тахт-Раванчи заявил, что Иран готов рассмотреть компромиссы для достижения ядерной договоренности с США, если американцы будут готовы обсуждать снятие санкций. Замминистра подчеркнул, что в настоящее время "мяч находится на стороне Америки, которой нужно доказать, что она действительно хочет заключить соглашение". Отвечая на вопрос, согласится ли Иран вывезти свой запас более чем в 400 кг высокообогащенного урана за пределы страны, как это было сделано по ядерной сделке 2015 года, Тахт-Раванчи сказал, что "еще слишком рано говорить, что произойдет в ходе переговоров".

