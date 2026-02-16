МВД Германии продлит пограничный контроль до сентября

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт заявил Bild, что его ведомство продлит после 15 марта по меньшей мере еще на полгода внутренний пограничный контроль на всех сухопутных границах страны ради борьбы с незаконной миграцией.

"Мы продлеваем контроль на границах с соседними странами. Пограничный контроль является одним из элементов реорганизации нашей миграционной политики в Германии", - сказал он.

Это решение означает, что выборочные проверки на границах с девятью соседними государствами будут проводиться по меньшей мере до сентября. В связи с этим возможны задержки в расписаниях движения транспорта.

По информации Bild, уведомление о продлении пограничного контроля уже направлено на рассмотрение в Еврокомиссию.

Германия входит в Шенгенскую зону, участники которой отменили пограничный контроль на внутренних границах зоны. Однако в случае чрезвычайных событий этот контроль разрешено возобновлять на время.

С сентября 2024 года по декабрь 2025 года полиция ФРГ во время проверок на всех границах страны зарегистрировала около 68 тысяч случаев незаконного въезда. 46,5 тысяч человек получили отказ во въезде или были депортированы в связи с незаконным пересечением границы.