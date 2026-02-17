В Иране началось расследование в отношении некоторых политиков-реформистов

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - В Иране прокуратура начала расследование в отношении нескольких политиков-реформистов по фактам пропаганды против системы, сообщил на пресс-конференции представитель судебной системы Асгар Джахангир. Об этом сообщает EFE.

Расследование началось в отношении шести представителей "Фронта реформ" - коалиции партий умеренного толка, выступающих за более широкую открытость Ирана при сохранении существующего строя. Четверых из них - руководительницу коалиции Азар Мансури, пресс-секретаря организации Джавада Эмама, экс-министра иностранных дел (1997-2005) Мохсена Аминзаде, и бывшего парламентария Эбрахима Асгарзаде задержали на днях, но затем освободили под залог в 50 млрд риалов (26,6 тысячи евро). Еще двое человек остаются под стражей.

Недавно все шестеро выступили с критикой действий иранских властей во время массовых протестов в январе.