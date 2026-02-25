Премьер Словакии рассчитывает на возобновление поставок нефти по "Дружбе" в марте

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Поставки нефти по трубопроводу "Дружба" могут возобновиться, самое ранее, 3 марта, заявил в среду премьер Словакии Роберт Фицо.

По сообщению Bloomberg, Фицо назвал эту дату журналистам и добавил, что не ожидает возобновления транзита в феврале.

В понедельник Фицо сказал, что выполнил свое обещание о прекращении экстренных поставок электроэнергии Киеву в связи с тем, что с 27 января были остановлены поставки российской нефти в Словакию и Венгрию по нефтепроводу "Дружба", проходящему через территорию Украины.

Ране в феврале Венгрия и Словакия приостановили поставки дизельного топлива на Украину.

Официальный представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен заявила, что ЕК поддерживает контакты с венгерскими и словацкими властями по вопросу нарушенной работы нефтепровода "Дружба" и заверяет, что украинская сторона настроена его отремонтировать.