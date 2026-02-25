Поиск

Премьер Словакии рассчитывает на возобновление поставок нефти по "Дружбе" в марте

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Поставки нефти по трубопроводу "Дружба" могут возобновиться, самое ранее, 3 марта, заявил в среду премьер Словакии Роберт Фицо.

В миреОрбан обвинил Киев в перекрытии "Дружбы" и подрыве "Северного потока"Орбан обвинил Киев в перекрытии "Дружбы" и подрыве "Северного потока"Читать подробнее

По сообщению Bloomberg, Фицо назвал эту дату журналистам и добавил, что не ожидает возобновления транзита в феврале.

В понедельник Фицо сказал, что выполнил свое обещание о прекращении экстренных поставок электроэнергии Киеву в связи с тем, что с 27 января были остановлены поставки российской нефти в Словакию и Венгрию по нефтепроводу "Дружба", проходящему через территорию Украины.

Ране в феврале Венгрия и Словакия приостановили поставки дизельного топлива на Украину.

Официальный представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен заявила, что ЕК поддерживает контакты с венгерскими и словацкими властями по вопросу нарушенной работы нефтепровода "Дружба" и заверяет, что украинская сторона настроена его отремонтировать.

Словакия Фицо Дружба нефть
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

De Beers повыcила цены на крупные алмазы на фоне их дефицита

Бриллианты из Бельгии вновь стали облагаться пошлиной США после отмены торговых льгот

Золото продолжает дорожать на геополитической напряженности

 Золото продолжает дорожать на геополитической напряженности

WSJ узнала, что в США могут обязать банки собирать данные о гражданстве клиентов

Нефть Brent подорожала до $71,2 за баррель

 Нефть Brent подорожала до $71,2 за баррель

Что случилось этой ночью: среда, 25 февраля

Трамп предпочел бы не допустить получения ядерного оружия Ираном без применения силы

 Трамп предпочел бы не допустить получения ядерного оружия Ираном без применения силы

Трамп намерен без помощи Конгресса обеспечить сохранение пошлин на импорт

Трамп сообщил, что США добывают рекордные объёмы нефти и газа

Трамп заявил, что благодаря его политике враги боятся США

 Трамп заявил, что благодаря его политике враги боятся США
Хроники событий
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8505 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 83 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 140 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 278 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 243 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });