ЕК остановила безвизовый режим для обладателей грузинских служебных и диппаспортов

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Еврокомиссия объявила, что приостанавливает безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических, служебных и официальных паспортов в соответствии с пересмотренной визовой политикой. Теперь обладателем таких паспортов нужно будет предъявлять визу при въезде в Шенгенскую зону в официальных целях.

"это первый случай применения нового усиленного механизма приостановления визового режима", - сказано в коммюнике.

Решение принято после одобрения странами Евросоюза.

"Механизм приостановления визового режима активирован в ответ на преднамеренное и непрекращающееся нарушение Грузией обязательств, взятых в рамках безвизового режима в ключевых областях демократии и основных прав человека", - заявили в ЕК.