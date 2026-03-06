Латвийские военные начали установку "зубов дракона" на границе с Россией

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Латвийские военные начали возводить инфраструктуру контрмобильности в Балвском крае, граничащем с Псковской областью России, сообщило Минобороны Латвии.

"2-я Видземская бригада Национальной гвардии разместит на этой территории несколько сотен "зубов дракона", - говорится в сообщении.

"Аналогичным образом, 3-я Латгальская бригада Национальной гвардии (в зону ответственности которой входит граница с Россией и Белоруссией - ИФ) вскоре начнет развертывание различных средств контрмобильности на других территориях", - добавили там.

"Это демонстрирует нашу способность оперативно реагировать и укреплять внешнюю границу Латвии и НАТО", - заявил министр обороны Латвии Андрис Спрудс.