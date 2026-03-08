Поиск

США не исключили, что иранцы могут извлечь обогащенный уран из объекта в Исфахане

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - США полагают, что иранцы имеют доступ к запасам обогащенного урана, который, как ранее считалось, был захоронен под землей в результате американских ударов по ядерному объекту в Исфахане в июне прошлого года, и могут переместить его в другое место, сообщает газета The New York Times, ссылаясь на источники.

По их данным, американская разведка установила, что существует очень узкий доступ, через который уран потенциально может быть извлечен.

В миреЦАХАЛ заявила об уничтожении группы истребителей F-14 в аэропорту ИсфаханаЧитать подробнее

Источники утверждают, что американские спецслужбы постоянно следят за объектом в Исфахане и считают, что им будет известно о любых попытках Ирана переместить обогащенный уран. В этой связи уже несколько недель обсуждаются варианты обеспечения безопасности запасов урана, отмечают они.

После бомбардировок США и Израиля в июне прошлого года Иран отказывался показать, что произошло с его запасами высокообогащенного урана, или разрешить инспекторам Международного агентства по атомной энергии доступ к местам, где происходило обогащение.

Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что не исключил возможности отправки американских военных в Иран для обеспечения безопасности запасов обогащенного урана.

Военная операция США и Израиля в Иране

12
Столб дыма, поднимающийся после удара по Тегерану
Хроника 28 февраля – 08 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран Исфахан США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В иранском Совете экспертов пока не сообщают, кого выбрали лидером страны

США и Израиль за ночь атаковали четыре иранских нефтехранилища

Иран ответит соседним странам, если они будут предоставлять свою территорию военным США

 Иран ответит соседним странам, если они будут предоставлять свою территорию военным США

Взрыв произошел у здания посольства США в Осло

Что случилось этой ночью: воскресенье, 8 марта

Трамп допустил отправку войск на территорию Ирана только при крайней необходимости

В Белом доме исключают возможность участия курдов в боевых действиях против Ирана

 В Белом доме исключают возможность участия курдов в боевых действиях против Ирана

Трамп объявил о создании военной коалиции по борьбе с наркоторговлей в Латинской Америке

 Трамп объявил о создании военной коалиции по борьбе с наркоторговлей в Латинской Америке

Израиль нанес более 3 тыс. ударов по Ирану с начала военной операции

США признали новое правительство Венесуэлы
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 511 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8599 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 144 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });