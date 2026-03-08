США не исключили, что иранцы могут извлечь обогащенный уран из объекта в Исфахане

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - США полагают, что иранцы имеют доступ к запасам обогащенного урана, который, как ранее считалось, был захоронен под землей в результате американских ударов по ядерному объекту в Исфахане в июне прошлого года, и могут переместить его в другое место, сообщает газета The New York Times, ссылаясь на источники.

По их данным, американская разведка установила, что существует очень узкий доступ, через который уран потенциально может быть извлечен.

Источники утверждают, что американские спецслужбы постоянно следят за объектом в Исфахане и считают, что им будет известно о любых попытках Ирана переместить обогащенный уран. В этой связи уже несколько недель обсуждаются варианты обеспечения безопасности запасов урана, отмечают они.

После бомбардировок США и Израиля в июне прошлого года Иран отказывался показать, что произошло с его запасами высокообогащенного урана, или разрешить инспекторам Международного агентства по атомной энергии доступ к местам, где происходило обогащение.

Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что не исключил возможности отправки американских военных в Иран для обеспечения безопасности запасов обогащенного урана.