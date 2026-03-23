Пакистан обеспечивал секретный канал связи Тегерана с Уиткоффом и Кушнером

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Власти Пакистана помогали осуществлять неофициальный обмен сообщениями между правительством Ирана с одной стороны и спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем президента Джаредом Кушнером с другой, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

"Два человека, знакомых с темой, заявили, что высокопоставленные пакистанские чиновники обеспечивали работу тайного канала связи между Тегераном и Уиткоффом и Кушнером", - информирует издание.

Собеседники газеты пояснили, что Пакистан смог стать посредником между Вашингтоном и Тегераном благодаря отсутствию американских баз на пакистанской территории, несмотря на союзнические отношения Исламабада и Вашингтона; также Пакистан избежал иранских ударов после нападения США и Израиля на Иран.

Однако, уточнили источники, дипломатические усилия выражались в передаче сообщений очень предварительного характера.

Накануне командующий ВС Пакистана генерал Асим Мунир провел телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом, отметили источники. В понедельник разговор состоялся между премьером Пакистана Шахбазом Шарифом и президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Также, по словам источников, пакистанские власти предложили Исламабад в качестве места встречи между представителями властей США и Ирана.

В понедельник в интервью Fox Business Трамп заявил, что соглашение с Ираном может быть заключено в течение ближайших пяти дней. Также Трамп говорил, что и Вашингтон, и Тегеран желают добиться соглашения. Он пригрозил, что, если за пять дней диалог Вашингтона и Тегерана не принесет результатов, США продолжат наносить удары по Ирану.

В Тегеране информацию о переговорах опровергали.