Генсек "Хезболлы" исключил переговоры с Израилем до прекращения боевых действий

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь ливанского движения "Хезболла" Наим Касем заявил о невозможности переговоров с Израилем до тех пор, пока боевые действия не прекратятся, пишет The National.

"Если переговоры с израильским врагом предлагают под огнем, это мошенничество с капитуляцией и отказом от всех имеющихся у Ливана возможностей", - сказал он.

Он призвал к единству в Ливане и к отражению совместными силами "израильско-американской агрессии".

"Национальное единство сдержит врага от оккупации нашей страны", - верит Касем.

В марте президент Ливана Жозеф Аун предложил начать прямые переговоры с Израилем под международным патронажем. Он также призвал к перемирию с Израилем, после которого, в соответствии с предложением, должна последовать логистическая помощь ливанской армии для разоружения "Хезболлы". Однако позднее Аун сказал, что ответа от Израиля не получил.

Хроника 28 февраля – 25 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
