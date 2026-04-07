Авианосец Gerald R. Ford после ремонта в Хорватии вернулся на Ближний восток

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Американский авианосец USS Gerald R. Ford вернулся в район Ближнего Востока после прохождения ремонта и пополнения припасов в хорватском порту Сплит, сообщает информационная служба Военно-морского института США.

В настоящее время он находится в Восточном Средиземноморье к северу от Суэцкого канала. Тем временем два ракетных эсминца из состава его авианосной ударной группы по-прежнему размещаются в северной части Красного моря, откуда они наносят удары по Ирану.

USS Gerald R. Ford ушел из Красного моря для ремонта после пожара, вспыхнувшего на его борту 12 марта.

В настоящее время в зоне ответственности Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) боевые задачи в рамках операции против Ирана продолжает выполнять авианосец USS Abraham Lincoln. Вместе с девятью ракетными эсминцами он находится в Аравийском море.

Там же размещается универсальный авианесущий десантный корабль USS Tripoli и десантно-вертолетный корабль-док USS New Orleans. На их борту размещен 31-й экспедиционный батальон морской пехоты в составе 2,2 тыс. военнослужащих, а также истребители, транспортные и ударные вертолеты и десантные катера. В скором времени к ним должен присоединиться еще один корабль - десантный транспортный-док USS Rushmore.