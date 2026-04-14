Поиск

Мелони заступилась за папу римского после критики Трампа

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что слова президента США Дональда Трампа в адрес папы римского Льва XIV были неприемлемыми, и выразила свою поддержку понтифику, пишет Corriere della Sera.

"Я считаю слова президента Трампа в адрес Его cвятейшества неприемлемыми. Папа римский является главой Католической церкви, и это правильно и нормально, что он призывает к миру и осуждает все формы войны", - сказала Мелони.

Она уже выражала поддержку понтифику днем ранее.

"Я выразила свою солидарность с Львом XIV, и скажу вам больше: откровенно говоря, мне было бы некомфортно в обществе, где религиозные лидеры делают то, что им говорят политические лидеры", - добавила Мелони.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс также прокомментировал конфронтацию Трампа с папой.

"Я определенно считаю, что в некоторых случаях Ватикану было бы лучше заниматься вопросами морали (...) и позволить президенту Соединенных Штатов вести американскую государственную политику", - сказал он Fox News.

Трамп заявлял, что он "не в восторге" от понтифика из-за того, что тот не одобряет операцию США против Ирана. По его словам, Лев XIV "слабо разбирается в преступности и совершенно ничего не понимает во внешней политике".

"Я не хочу, чтобы папа римский считал нормальным наличие у Ирана ядерного оружия", - написал он.

Представитель Святого престола Антонио Спадаро назвал критику Трампа признаком бессилия.

Иран Ватикан США Дональд Трамп Лев XIV Джорджа Мелони Италия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

