Пашинян ожидает замедления развития проекта "Маршрут Трампа" из-за войны в Иране

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Военные действия на Ближнем Востоке повлияют на сроки реализации проекта "Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания" (Trump Route for International Peace and Prosperity, TRIPP), заявил на брифинге премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Очевидно, что TRIPP, по крайней мере сегодня, на данный момент, не является приоритетом для администрации США, потому что мы видим, что происходит и чем они заняты. К сожалению, существует высокая вероятность того, что на процессы все это повлияет с точки зрения времени", - сказал он.

Днем ранее он говорил, что Армения и США в ближайшее время подпишут соглашение о начале практического этапа реализации проекта TRIPP.

В августе 2025 года в Вашингтоне премьер-министр Армении Никол Пашинян, президенты США и Азербайджана Дональд Трамп и Ильхам Алиев подписали декларацию, в которой отмечается, что Ереван будет работать с Вашингтоном и некоторыми третьими сторонами над формированием рамок проекта TRIPP на армянской территории. В рамках реализации проекта предполагается строительство автомобильной, железнодорожной и нефтегазовой инфраструктуры.

В январе Пашинян заявлял, что США инвестировали $140 млн в рамках подготовительного этапа проекта TRIPP.

Проект TRIPP свяжет основную территорию Азербайджана с эксклавом - Нахичеванской автономной республикой через территорию Армении по дороге протяженностью 42 км.

В начале февраля группа экспертов американской инженерно-консультационной компании AECOM посетила Армению для начала работ по обследованию участка под реализацию проекта TRIPP. Работа будет включать в себя технико-экономическое обоснование и разработку предложений по созданию железной дороги и другой инфраструктуры.

Ранее Армения и США договорились о создании совместного предприятия по развитию транспортных путей в Армении в рамках реализации проекта TRIPP. Предполагается, что в рамках проекта будут соединены и энергетические системы Армении и Азербайджана.

