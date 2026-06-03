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Пашинян и Эрдоган обсудили по телефону двустороннюю повестку

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вечером в минувший вторник провели телефонный разговор, сообщает пресс-служба армянского правительства.

"Премьер-министр поздравил президента Турции с праздником Курбан-Байрам. Президент Эрдоган поздравил премьер-министра Пашиняна с 51-летием", - сообщили в правительстве.

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Отмечается, что стороны "обменялись мнениями по вопросам двусторонней повестки и выразили удовлетворение активизацией контактов".

"В частности, было отмечено – визит вице-президента Турции Джевдета Йылмаза в Армению для участия в саммите Европейского политического сообщества, решение об установлении процедур прямой торговли между Турцией и Арменией, а также открытие железной дороги Ахалкалаки (Грузия) - Карс (Турция) для осуществления экспорта из Армении и импорта в Армению", - заявили в правительстве.

Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница закрыта с 1993 года по инициативе Анкары из-за карабахского конфликта.

С 2022 года Ереван и Анкара на уровне спецпредставителей ведут переговоры об открытии границы для граждан третьих стран и нормализации отношений. Первая встреча спецпредставителей состоялась в Москве 14 января 2022 года.

4 мая по итогам встречи в Ереване премьера Армении Никола Пашиняна и вице-президента Турции Джевдета Йылмаза, на которой стороны обсудили процесс нормализации отношений, был подписан протокол о реализации работ по совместному восстановлению исторического моста Ани (Шелкового пути), расположенного на границе Армении и Турции.

Армения Турция Никола Пашинян Реджеп Тайип Эрдоган
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