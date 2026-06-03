ОАЭ призвали страны Персидского залива к солидарности на фоне ударов Ирана

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Руководство ОАЭ призвало арабские государства Персидского залива занять жесткую и солидарную позицию по ситуации в сфере безопасности после иранских атак на объекты в Бахрейне и Кувейте.

"Государствам Персидского залива необходимо занять жесткую, единую и солидарную позицию. Недопустимо оставлять какое-либо государство Персидского залива в одиночку в случае атак", - написал советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш в соцсети X.

Он отметил, что "агрессия нацелена не на конкретную страну", а на все государства Персидского залива.

В ночь на среду иранские и американские военные обменялись ударами. В частности, Иран запустил ракеты по объектам в Бахрейне и Кувейте, однако, по утверждению Центрального командования ВС США (CENTCOM), они не достигли своих целей.

В группу арабских государств Персидского залива входят Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия.