Наблюдавшие за выборами в Армении члены ЦИК РФ сообщили о множестве нарушений

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Члены Центризбиркома России, наблюдавшие за парламентскими выборами в Армении, сообщили, что нарушений было много, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

"Нарушений было, давайте честно скажем, много, и такие принципиальные нарушения", - сказала Памфилова на заседании ЦИК РФ в четверг.

По ее словам, член ЦИК РФ Павел Андреев наблюдал за выборами в Армении в составе миссии БДИПЧ ОБСЕ. Еще один член комиссии Людмила Маркина представляла миссию СНГ.

Работали еще 24 члена избирательных комиссий субъектов РФ.

"Наши коллеги рассказали то, что видели. Нам есть с чем сравнивать, как было раньше, многие ездили", - отметила Памфилова.

"Армения далеко ушла от демократических стандартов, хотя считает, что она готова в Европу (...). В общем, не наше дело, думаю, народ Армении сделает все полагающиеся выводы", - отметила Памфилова.

Ранее ЦИК Армении представил предварительные результаты голосования на выборах в парламент 7 июня.

В парламент вошли представители партии премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор" (49,825% голосов), партии "Сильная Армения" главы ГК "Ташир" Самвела Карапетяна - 23,281%, блока "Армения" экс-президента Кочаряна - 9,934%.



